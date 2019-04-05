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Первым пассажиром нового электропоезда Ереван-Гюмри стал Никол Пашинян


По железнодорожному маршруту Ереван - Гюмри с 5 апреля движется новый, второй по счету электропоезд. По сообщению «Арменпресс», первым пассажиром новой электрички стал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер-министр осмотрел железнодорожный вокзал “Давид Сасунский”, затем отправился в Гюмри, сидя рядом с машинистом поезда.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Новый поезд маршрут от Еревана до Гюмри пройдет 2 часа и 10 минут. По сравнению с предыдущим он сможет перевозить больше пассажиров.

Электропоезд EP2D был приобретен ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога” у российского производителя “ Трансмашхолдинг”.




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