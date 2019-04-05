Позиция омбудсмена в формировании составов комиссий “По защите экономической конкуренции” и “Регулированию общественных услуг”

В аппарате омбудсмена был обсужден вопрос формирования составов комиссий “По защите экономической конкуренции” и “Регулированию общественных услуг”. Он также был обсужден на заседании правительства Армении 4 апреля 2019 года. Как сообщили «Арменпресс» в офисе омбудсмена Армении, с тем же вопросом к омбудсмену обратилась и член комиссии по защите экономической конкуренции Анаит Саргсян.

В рамках обсуждений предметом изучения стали как действующее законодательство РА, так и предлагаемые проектами изменения о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О защите экономической конкуренции”, о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об органе, регулирующем общественные услуги”.

Согласно общему анализу Конституции РА, внутригосударственного законодательства и международной юриспруденции, омбудсмен считает, что в связи с формированием составов членов этих комиссий в законах о вышеуказанных комиссиях недостаточно оснований для подачи омбудсменом заявления в Конституционный суд нет.

Рассмотренный на заседании правительства законодательный проект, связанный с назначением членов комиссий “По защите экономической конкуренции” и “Регулированию общественных услуг”, омбудсмен рассматривает как шаг, направленный на решение этой проблемы. Необходимо обеспечить непрерывность деятельности указанных органов с учетом важности их деятельности.