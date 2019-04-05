Европейские индексы - 04-04-19
МОСКВА, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.28% и составил 11988.01 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.09% и составил 5463.80 пункта, британский FTSE снизился на 0.22% и составил 7401.94 пункта, а российский RTSI снизился на 0.36% и составил 1219.94 пункта.
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- 09:21 Европейские индексы - 04-04-19
- 09:20 Цены на цветные металлы - 04-04-19
- 09:20 Американские индексы - 04-04-19
- 09:19 Цены на драгоценные металлы - 04-04-19
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