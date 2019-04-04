Бундестаг Германии ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС

Бундестаг Германии 4 апреля ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице министерства иностранных дел Республики Армения в Twitter.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюсселе 24 ноября. Соглашение должно быть ратифицировано 28 государствами-членами ЕС. Его уже ратифицировали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария, Люксембург, а также Совет Европы.