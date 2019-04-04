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Глава МИД Армении примет участие в официальных мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине геноцида в Руанде


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 5-7 апреля посетит Руанду с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян в качестве спикера выступит на международной конференции "Квибука 25" в Кигали. Зограб Мнацаканян примет участие в официальных мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине геноцида в Руанде.

Намечены встречи министра с президентом, председателем парламента, главой МИД и другими высокопоставленными лицами Руанды. В ходе визита Зограб Мнацаканян посетит центр "Smart Africa".




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