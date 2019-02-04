Предстоящие на 5 апреля мероприятия
21:14, Апрель 04, 2019
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- 21:48 Бундестаг Германии ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС
- 21:46 Глава МИД Армении примет участие в официальных мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине геноцида в Руанде
- 21:14 Предстоящие на 5 апреля мероприятия
- 20:14 Никол Пашинян принял вице-председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики
- 19:36 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 57 случаев преступлений
- 19:14 Премьер-министр принял Варужана Восканяна и представителей армянской общины Румынии
- 18:46 Правительство реализует программы по стимуляции сельскохозяйственной деятельности
- 18:20 Слушание жалобы адвокатов Кочаряна в Апелляционном суде продолжится завтра
- 17:50 В Грузии предложили США и НАТО активнее использовать ее военную инфраструктуру
- 17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-04-19
- 17:45 По делу о краже из машин, произошедшем 2 апреля в воинском пантеоне “Ераблур”, есть подозреваемые
- 17:42 Азиатские индексы - 04-04-19
- 17:40 Помпео: НАТО продолжит добиваться мира посредством силы
- 16:59 В Грузии с начала года заболели корью более 2,8 тыс. человек
- 16:52 Спасательная служба Армении провела учения для сотрудников ООН
- 16:48 Грузия работает над установлением прямого авиасообщения с США
- 16:45 Арсен Торосян сообщил о дне ввода в эксплуатацию вертолета “Скорой помощи”
- 16:38 Глава парламента Армении принял представителей армянской общины Румынии
- 16:27 Умер режиссер Георгий Данелия
- 16:25 Вице-спикер НС приняла зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Китая
- 16:10 Европарламент одобрил безвизовый режим с Великобританией после Brexit
- 15:57 Президент Армении Армен Саркисян примет участие во встрече Всемирного экономического форума в Иордании
- 15:56 В Вене грузовой автомобиль столкнулся с поездом
- 15:52 Во многих странах не произошло многое из того, что произошло в Армении: Премьер- министр
- 15:46 Решения премьер-министра не обсуждаются: Артур Ванецян коснулся вопроса увольнения своей матери
- 15:45 Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза
- 15:25 Могерини: венская встреча по карабахскому урегулированию дает надежду на прогресс
- 15:23 CNN: в Польше откроется самый глубокий в мире бассейн
- 14:50 Россия считает вызовом действия США и НАТО в Закавказье
- 14:45 Захарова: РФ поможет Азербайджану и Армении в реализации итогов встречи лидеров в Вене
- 14:04 WSJ: в ЕС не уверены, что Зеленский будет придерживаться проевропейского курса
- 14:01 В Армении с 7 по 9 апреля ожидается погода без осадков
- 13:59 Председателем Общественного совета назначен Вазген Манукян
- 13:58 Правительство предоставило частной компании новые льготы для инвестиционной программы
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