За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 57 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 3 и 4 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 57 случаев преступлений, из них 5 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 10 случаев кражи личного имущества, по 6 случаев причинения телесных повреждений и квартирной кражи, 5 случаев мошенничества, по 4 случая обнаружения наркотиков и взяточничества, по 3 случая присвоения или растраты, злоупотребления должностными полномочиями и угрозы убийством, по 2 случая хулиганства и побоев, по 1 случаю уклонения от уплаты налогов, незаконной вырубки деревьев и повреждения имущества по неосторожности.

За данный период обнаружены 2 человека, находящихся в розыске, eщe 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 7 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая квартирной кражи и незаконной вырубки деревьев, 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 1 человек погиб, 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.