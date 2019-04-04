Премьер-министр принял Варужана Восканяна и представителей армянской общины Румынии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял депутата парламента Румынии, сопредседателя армяно-румынской межпарламентской группы Варужана Восканяна, руководителя румынского филиала Всеармянского фонда “Айастан” Карапета Хачатуряна и вице-председателя Союза румынских армян Заре Назаряна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостей в правительстве, Никол Пашинян отметил, что для него особенно важны встречи с армянами диаспоры, в ходе которых обсуждается ряд вопросов, касающихся отношений Армения-Диаспора. Премьер-министр добавил, что одной из важнейших целей происходящих в Армении перемен является формирование отношений нового уровня между Арменией и диаспорой, создание повестки, чтобы родина и диаспора совместно работали в рамках общей повестки. Коснувшись армяно-румынских отношений, премьер-министр отметил важность запуска нового авиарейса Ереван-Бухарест и выразил надежду, что он будет успешным.

Варужан Восканян выразил благодарность за теплый прием и отметил, что они внимательно следили за происходящими в Армении событиями и изменениями. Он выразил уверенность, что возглавляемое Николом Пашиняном правительство успешно выполнит свою миссию. Армянский депутат парламента Румынии отметил, что местная армянская община также готова внести свой вклад в развитие родины в различных сферах, и для этого они хотят поддерживать постоянные контакты и проводить дискуссии с правительством Армении. Варужан Восканян коснулся деятельности армянской общины Румынии и выразил уверенность, что она может сыграть большую роль в развитии и расширении политических, экономических и культурных связей между двумя странами.

В этом контексте собеседники обсудили деятельность армяно-румынской межправительственной комиссии, вопросы активизации межпарламентских связей, сотрудничества в сферах экономики, туризма, культуры, в частности, в области литературы.

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Армянская община Румынии считается одной из древнейших в Европе. Армяне поселились на этих территориях с 10-го века. Сделанная еще в 967 году надгробная надпись в городе Четатя Албэ в Молдове свидетельствует о наличии там армян. Армянская община Румынии получила новое дыхание после революции 1989 года. В 1990 возобновил свою деятельность Армянский союз Румынии, одним из основателей которого был известный политик и писатель Варужан Восканян, который до сих пор возглавляет его. Восканян был министром экономики и торговли, а затем министром экономики и финансов в правительстве Таричиану. В настоящее время Варужан Восканян является членом парламента Румынии. В Румынии армяне имеют статус меньшинства, благодаря чему государство финансирует армянские общественные институты и церковь.