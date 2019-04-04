Слушание жалобы адвокатов Кочаряна в Апелляционном суде продолжится завтра

Апелляционный суд Армении отложил рассмотрение жалобы защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна на продление его ареста сроком на два месяца. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам его адвокат Айк Алумян.

«Прокуроры полностью представили свой апелляционный иск, и я представил около 40% своего апелляционного иска. Прокуратура представила свою жалобу, а имеет ли он право подавать такую жалобу или нет, мы представим наши возражения завтра. Возможно, завтра суд организует дискуссию по этому вопросу», - сказал Алумян.

Судья Рузанна Барсегян председательствует на судебном заседании.

Напомним, что 15 марта суд первой инстанции удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста Роберта Кочаряна на два месяца.