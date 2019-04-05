Предстоящие на 5 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 апреля посетит железнодорожный вокзал “Давид Сасунский”, а затем Гюмри.

По инициативе постоянной комиссии НС РА по защите прав человека и общественным вопросам созываются парламентские слушания на тему “Национальная повестка прав человека. Всеобщее периодическое наблюдение ООН”.

По приглашению Конституционного суда Армении с официальным визитом в Армению прибудет делегация во главе с председателем Конституционного суда Германии Андреасом Фоскуле.

В Ереване состоится 19-ая ежегодная конференция Союза предприятий передовых технологий. В мероприятии примут участие представители правительства Армении, дипломатических структур и ИТТ.

Читателям будет представлен армянский перевод книги Владимира Познера “Прощание с иллюзиями”. Книгу перевел писатель и переводчик Феликс Бахчинян.

В Национальной картинной галерее Армении откроется выставка “Форма цвета. Из Возрождения в Рококо”. На пресс-конференции до открытия подробности представят Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Армении Винченцо дель Монако, замминистра культуры Армении Тигран Галстян и другие.

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