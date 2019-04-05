Конкуренция, возможность выбора: лица с ограниченными возможностями приобретают необходимые предметы по сертификату

В Армении люди имеющие инвалидность имеют возможность приобрести необходимые предметы по сертификату, что предполагает конкуренцию и широкий выбор. Эксперт отдела по вопросам инвалидов Министерства труда и социальных вопросов Армении Геворг Хачатрян в беседе с «Арменпресс» отметил, что до полного прохождения процесса сертификации программа была испытана на нескольких предметах. Вначале лицам с инвалидностью были выданы удостоверения на инвалидные коляски и слуховые аппараты.

“Мы заметили эффективность, получили положительные отклики от людей с инвалидностью, и было решено перейти и к другим предметам. В этом году люди с инвалидностью смогут приобрести все необходимые им предметы по сертификату. Что это предполагает? Раньше это происходило посредством госзакупок и одна организация обеспечивала все эти предметы. Сейчас Министерством квалифицируются различные организации. В результате, людей ограниченными возможностями обеспечивает несколько компаний что приводит к конкуренции”, - сказал Геворк Хачатрян.

Полный текст беседы на армянском можно прочитать на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/970124.html