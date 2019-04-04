В Грузии предложили США и НАТО активнее использовать ее военную инфраструктуру

Грузия предлагает США и странам - членам НАТО активнее использовать свою военную инфраструктуру для проведения учений. Об этом в четверг заявил министр обороны Грузии Леван Изория, выступая в парламенте страны.

"В декабре прошлого года одна из рот США впервые в истории Грузии прошла тренировки для оценки качества своей готовности у нас, и это дает нам основание, чтобы в стратегическом контексте, с точки зрения обеспечения принципа "больше НАТО", думать о том, чтобы военные подразделения, как США, так и других членов НАТО на основании ротации проводили больше учений в Грузии с использованием нашей военной инфраструктуры", - сказал Изория, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.