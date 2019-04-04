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По делу о краже из машин, произошедшем 2 апреля в воинском пантеоне “Ераблур”, есть подозреваемые


По делу о краже из машин, произошедшем 2 апреля в воинском пантеоне “Ераблур”, есть подозреваемые. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам начальник полиции Армении Валерий Осипян, не сообщив подробности дела.

«У нас есть подозреваемые, ведется следствие. Я сам осуждаю это действие, тем более что оно совершался в таком месте, как “Ераблур”», - сказал он.

По словам Осипяна, у общественности сложилось мнение, что инцидент произошел в присутствии правоохранителей, но, по его словам, это не так.

Напомним, что 2 апреля в воинском пантеоне “Ераблур” была совершена кража из автомобилей, одна из которой принадлежала двоюродному брату героя апрельской войны капитана Арменака Урфаняна.




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