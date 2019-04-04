Азиатские индексы - 04-04-19
ТОКИО, 4 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.05% и составил 21724.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.11% и составил 1620.05 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.94% и составил 3246.57 пункта, а HANG SENG снизился на 0.17% и составил 29936.32 пункта.
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