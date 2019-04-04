Помпео: НАТО продолжит добиваться мира посредством силы

НАТО будет продолжать добиваться "мира посредством силы" в нынешнюю эпоху соперничества с Россией, Китаем и Ираном. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, открывая в четверг в Вашингтоне заседание Североатлантического совета на уровне глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.

"В НАТО мы стремились добиваться мира посредством силы, и мы должны продолжать это дело, особенно в новую эпоху соперничества с великими державами - с Россией, Китаем и Ираном", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наша структура предназначена для расширения возможностей каждого союзника, а не подчинения, - утверждает госсекретарь. - Мы сохраняем единство позиций". В пример он привел "единогласную поддержку со стороны союзников" по НАТО решения Вашингтона приостановить выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Альянс должен адаптироваться к угрозам нового времени, подчеркнул госсекретарь.