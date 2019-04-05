“Ереванский бестселлер”. На первом месте роман “Ловушка”. Армянская литература. Март, 2019
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства “Арменпресс” на этой неделе, по данным продаж за март представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей.
Первое место в рейтинговой таблице занимает роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О деяниях и исключительной деятельности его и подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.
Полный список бестселлеров за март на армянском можно прочитать на сайте armenpress.am по адресу: