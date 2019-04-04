В Грузии с начала года заболели корью более 2,8 тыс. человек

В Грузии в январе-марте заболели корью до 2880 человек, заявил в четверг журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, распространение заболевания в стране продолжается.



"Несмотря на то, что в последний месяц отмечается динамика определенной стабилизации, то есть темпы роста не такие, как были в январе и начале февраля, все же ежедневно имеем 15-20 новых случаев", - сказал представитель Минздрава Грузии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



А.Гамкрелидзе отметил, что в 60% случаев заражения потребовалась госпитализация.



"В нынешнем году имеем два смертельных случая", - сказал глава центра, подчеркнув, что своевременная вакцинация является единственным способом борьбы с распространением кори.



В начале марта в Минздраве Грузии сообщали о 2 тыс. 115 случаях заболевания корью. В конце января в ведомстве заявили, что в стране эпидемическая вспышка и ситуация может оказаться на грани эпидемии.