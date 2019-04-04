Спасательная служба Армении провела учения для сотрудников ООН

3 апреля спасательная служба МЧС Армении в армянском офисе ООН провела семинар-занятие на темы: “Организация защиты населения в чрезвычайных ситуация”, “Правила поведения во время землетрясения и особенности эвакуации”, “Организация защиты населения в случае ядерных и (или) радиационных аварий”, в котором приняли участие сотрудники офиса и члены семей некоторых сотрудников. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщило, что целью мероприятия было повышение готовности сотрудников армянского офиса ООН в чрезвычайных ситуациях и осведомленности о рисках бедствий.

До семинара было проведено практическое занятие по эвакуации сотрудников из здания в случае землетрясения. В результате совместных обсуждений был проведен анализ учений. В рамках семинара развернулась активная дискуссия и состоялся обмен мнениями. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

Подобные учения и семинары организуются в рамках мероприятий по повышению осведомленности и готовности населения, осуществляемых спасательной службой Министерства по чрезвычайным ситуациям, с участием структур государственного управления, частных, общественных и международных организаций.