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Грузия работает над установлением прямого авиасообщения с США


Министерство экономики и устойчивого развития Грузии работает над установлением прямого авиасообщения с США и готовит для этого специальное исследование. Об этом в четверг заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге до начала заседания правительства.

"Указанное исследование поможет нам привлечь соответствующую компанию для того, чтобы своевременно начать полеты из Грузии в США. Я уверен, что прямые авиарейсы помогут нам повысить тот экономический потенциал, который существует у обоих стран", - сказал Бахтадзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Грузия в 2018 году экспортировала в США товары на сумму более $159 млн. Вашингтон, в свою очередь, поставил Тбилиси продукцию на $359 млн.

 

 

 

 




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