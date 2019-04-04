Грузия работает над установлением прямого авиасообщения с США

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии работает над установлением прямого авиасообщения с США и готовит для этого специальное исследование. Об этом в четверг заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге до начала заседания правительства.

"Указанное исследование поможет нам привлечь соответствующую компанию для того, чтобы своевременно начать полеты из Грузии в США. Я уверен, что прямые авиарейсы помогут нам повысить тот экономический потенциал, который существует у обоих стран", - сказал Бахтадзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Грузия в 2018 году экспортировала в США товары на сумму более $159 млн. Вашингтон, в свою очередь, поставил Тбилиси продукцию на $359 млн.