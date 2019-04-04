Арсен Торосян сообщил о дне ввода в эксплуатацию вертолета “Скорой помощи”

Презентация вертолета санитарной авиации в Армении состоится 7 апреля. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Презентация вертолета состоится в клубе “Арарат Гольф” 7 апреля в 13:30.

Еще в феврале министр здравоохранения заявил, что в Армении будет внедрена служба санитарной авиации. “”Armenian Helicopters LLC” принял вертолет от компании "Эйрбас», на котором в Армении будут осуществляться услуги санитарной авиации”, - написал Торосян на своей странице в Facebook.

2 марта министр Торосян опубликовал видео, на котором было видно, как на вертолете “Скорой помощи” организуется эвакуация условного больного из Дилижана.