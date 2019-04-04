Глава парламента Армении принял представителей армянской общины Румынии

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 4 апреля принял представителей армянской общины Румынии – депутата Нижней палаты Парламента Румынии В.Восканяна, руководителя румынского филиала Всеармянского фонда “Айастан” К.Хачатуряна и вице-председателя Союза румынских армян З.Назаряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя деятелей диаспоры в законодательном органе, А.Мирзоян высоко оценил роль сплоченной армянской общины Румынии и в сохранении армянства, и в развитии армяно-румынских связей, и в представлении и продвижении армянских проблем в европейском регионе.

Глава парламента подчеркнул важность активизации связей законодательных органов двух стран, чему всемерно может способствовать вклад трех членов законодательного органа Румынии армянской национальности.

Коснувшись процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, А.Мирзоян отметил, что полное принятие документа парламентами стран-членов ЕС придаст новый импульс и откроет широкие возможности для взаимодействия между Арменией и европейским регионом.

Председатель НС представил гостям процессы реформ после революции в нашей стране.

В.Восканян, являющийся также руководителем фракции ALDE Нижней палаты Парламента Румынии и председателем группы дружбы с Арменией, представил место армянских деятелей в местной общественно-политической жизни и в содействии армянской повестке дня. Он также отметил важность укрепления и расширения межпарламентских связей как в двусторонних отношениях, так и на международных площадках.

Румыно-армянский деятель подробно представил нынешнее положение армянской общины, шаги, направленные на сохранение армянского духа и культуры, патриотическое воспитание и образование молодого поколения армян, повышение их гражданской активности, поддержку программ помощи Армении. Гости рассказали А.Мирзояну о мероприятиях к 100-летию Союза румынских армян, который отмечается осенью этого года.