Умер режиссер Георгий Данелия

В Москве в возрасте 88 лет умер Георгий Данелия, сообщил РИА Новости друг семьи, фотограф Юрий Рост.

Это подтвердили в Союзе кинематографистов России.

Причины пока не уточняются.

В феврале режиссера госпитализировали с воспалением легких, его состояние диагностировалось как стабильно тяжелое. Для улучшения дыхания врачи специально вводили его в искусственную кому,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси, вскоре семья переехала в Москву.

Окончил Московский архитектурный институт. Параллельно с работой архитектором снимался в кино, после чего в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм" в мастерскую Михаила Калатозова.

В 1960 году на экраны вышла дебютная картина Данелии "Сережа". Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Известность пришла к режиссеру в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве".

Данелия также снял фильмы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Паспорт", "Настя", "Орел и решка" и другие.