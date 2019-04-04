Вице-спикер НС приняла зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Китая

Вице-спикер Национального Собрания Армении Лена Назарян 4 апреля приняла находящуюся с официальным визитом в Армении делегацию во главе с зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Китая Шен Юеюэ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, руководитель парламентской группы дружбы Армения – Китай подчеркнула, что визит делегации в Армению свидетельствует об армяно-китайской дружбе. По мнению руководителя группы, Китай – один из важнейших партнеров Армении и дружба между двумя народами начинается со времен Великого Шелкового пути. Л.Назарян отметила, что отношения в различных сферах развивались со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами в 1992 г. и это стало возможным благодаря установившемуся на деле диалогу доверия и доброй воли.

Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Китая отметила, что впервые посещает Армению и уже заметила, что армяне обладают богатым историческим наследием, очень гостеприимны и талантливы. Она подчеркнула, что с установлением дипотношений между двумя странами и до сих пор армяно-китайские связи динамично развиваются. Отмечено, что между РА и КНР растут объемы товарооборота, развивается сотрудничество в ряде сфер. Китайская сторона выразила готовность приложить общие усилия в продвижении и реализации новых инициатив и программ. Говоря об установившихся добрых отношениях и диалоге, Шен Юеюэ сочла необходимым углубление сотрудничества с комиссиями, группами дружбы и депутатами-женщинами по конкретным темам. Она сообщила, что в их парламенте также сформирована группа дружбы с РА, состоящая из 15 депутатов.

Говоря о сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны, Л.Назарян подчеркнула важность взаимодействия по киберпреступлениям и переподготовке кадров.

Обратившись к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, вице-спикер НС выразила свою признательность Китаю за взвешенную позицию и содействие мирному урегулированию вопроса. Шен Юеюэ отметила, что позиция КНР по урегулированию нагорно-карабахской проблемы остается прежней. Она выразила надежду, что переговаривающиеся стороны сумеют сохранить сдержанность и проблема будет решена путем политического диалога.

Л.Назарян оценила содействие Китая нашей стране, подчеркнула важность открытия в Ереване Школы армяно-китайской дружбы. Руководитель группы дружбы Армения – Китай поздравила китайский народ с 40-летием провозглашенной Ден Сяопином политики реформ и либерализации и 70-летием КНР, пожелав мира, процветания и счастья.

В завершение встречи Шен Юеюэ внесла запись в Книгу почетных гостей НС.