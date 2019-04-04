Европарламент одобрил безвизовый режим с Великобританией после Brexit

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, согласно которому граждане Великобритании после выхода страны из ЕС смогут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Европарламента.

За безвизовый режим проголосовали 502 парламентария, 81 высказался против, еще 29 депутатов воздержались. Согласно положениям документа, после Brexit гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), будут предоставлены безвизовые поездки. "Это важный шаг для гарантий безвизовых путешествий между ЕС и Соединенным Королевством после Brexit, особенно в случае выхода страны без соглашения", - приводит пресс-служба слова Сергея Станишева, автора доклада по законодательному предложению,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что законопроект, которому еще предстоит формальное одобрение со стороны Совета ЕС на уровне министров, должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС до 12 апреля.