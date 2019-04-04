Президент Армении Армен Саркисян примет участие во встрече Всемирного экономического форума в Иордании

Президент республики Армен Саркисян 5 апреля с рабочим визитом выедет в Иорданское Хашимитское Королевство. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, с 5 по7 апреля в столице Иордании Аммане состоится встреча Всемирного экономического форума, посвященная Ближнему Востоку и Северной Африке, на которую Президент Армен Саркисян приглашен в качестве спикера.

Встреча Всемирного экономического форума организована при поддержке короля Иорданского королевства Абдаллы Второго Ибн аль-Хусейна Аль-Хашима и королевы Рании Аль-Абдаллы и под их высоким покровительством. На встрече будут присутствовать более 1000 лидеров, представляющих государственный, деловой и гражданский круги разных стран, которые обсудят вызовы, с которыми сталкивается их регионы. В частности, участники встречи обсудят вопросы энергетической безопасности, использования источников чистой и возобновляемой энергии, кибербезопасности и ряд других вопросов.

Президент республики выступит в рамках обсуждения на тему “Новая энергия для Ближнего Востока”. Президент Армении встретится также с основателем и исполнительным президентом Всемирного экономического форума, известным экономистом Клаусом Швабом. Армен Саркисян - один из многолетних участников Форума и имеет давнюю дружбу с Клаусом Швабом.

В ходе визита в Иорданию президент Армен Саркисян встретится с высшим руководством страны, а также с представителями деловых кругов и местной армянской общины.