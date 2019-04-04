В Вене грузовой автомобиль столкнулся с поездом

Грузовой автомобиль столкнулся с поездом в Вене, по предварительным данным, 15 человек пострадали, сообщает газета Kurier.

По данным издания, поезд врезался в грузовой автомобиль в четверг в районе Донауштадт в восточной части города. По предварительным данным, два человека получили серьезные травмы, 13 отделались легкими ранениями.

Полиция Вены подтвердила в Twitter, что в районе Донауштадт произошло ДТП с участием грузового автомобиля и поезда,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Издание отмечает, что сотрудники пожарной службы помогли пассажирам выбраться из поезда, который в результате происшествия сошел с рельсов.