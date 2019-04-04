Во многих странах не произошло многое из того, что произошло в Армении: Премьер- министр

В селах Армении не каждый человек может позволить себе содержать 15 коров, наверное, в каждом селе найдется всего 1 - 2 таких человека.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сказал председатель Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян, касаясь представленной Министерством сельского хозяйства программы, по которой предлагается строительство в селах новых современных “умных” хлевов. По словам Вермишяна, можно будет привлечь больше людей, если будут построены хлевы для 4 коров. В этом случае почти все могут быть вовлечены в программу, так как уменьшится и сумма денег.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Гегам Геворкян отметил: “Наша политика имеет следующую философию, какого фермера мы хотим видеть через 10-15 лет , фермера, который снова решает проблему хлеба насущного, или фермера, зарабатывающего достаточно денег. 1 - 2 коровами мы не можем решить нашу проблему. Если у людей нет денег, чтобы купить коров, мы даем кредит за ноль процентов, со страхованием животных, государство даст гарантии. То есть, создадим все возможные условия”.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что нужно проследить за ходом программы, и если она не состоится в намеченных объемах, то попытаться решить проблему.

Вермишян также отметил, что эти программы приводят к укрупнению, а это приводит к опустошению сел, как показывает опыт других стран. На это отреагировал Пашинян: “ Во многих странах не произошло многое из того, что произошло в Армении”.