Решения премьер-министра не обсуждаются: Артур Ванецян коснулся вопроса увольнения своей матери

Решения премьер-министра вообще не обсуждаются, а выполняются. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства в беседе с журналистами сказал директор СНБ Артур Ванецян, касаясь причин решения Никола Пашиняна об освобождении его матери - Маргарит Азарян - с должности начальника управления кадрами и личным составом премьер-министра. На замечание журналистов о том, что есть мнения, что это был шаг, направленный против Артура Ванецяна, директор СНБ ответил: “В решении четко написано: согласно ее заявлению”.

На замечание о том, что пресс-секретарь премьер-министра дал другие комментарии, Ванецян ответил: “У меня нет желания комментировать комментарий пресс-секретаря премьер-министра, что сказано, то сказано. Не надо переводить этот процесс на личности. Моя мать работала в государственной системе долгие годы, когда я был школьником, продолжала работать, когда я стал директором СНБ, не связывайте мою работу с работой матери, закройте эту тему”, - сказал он.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян, касаясь решения Пашиняна об освобождении в течении одного дня трех должностных лиц аппарата премьер-министра, сказал: “Все три чиновника освобождены из-за ненадлежащего выполнения поручений премьер-министра”. 2 апреля Александр Мхитарян был освобожден от должности ответственного за протокол премьер-министра, Артур Саркисян - от должности первого заместителя руководителя аппарата премьер-министра, Маргарит Азарян - от должности начальника управления кадров и управления персоналом аппарата.