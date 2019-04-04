Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.

"Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей платить гораздо более высокие счета за электроэнергию. Это отличные новости для наших граждан, промышленности и нашей общей безопасности в ЕС", - сказал глава комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, польский евродепутат Ежи Бузек, который стал автором проекта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Теперь доработанный текст будет передан в Совет ЕС для окончательного утверждения и введения в действие.