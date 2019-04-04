CNN: в Польше откроется самый глубокий в мире бассейн
В Польше до конца года может открыться бассейн глубиной 45 метров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN.
Бассейн Deepspot строится в городе Мщонув в 50 км от Варшавы. Он вместит 8 тыс. кубометров воды, что в 27 раз больше, чем в 25-метровом бассейне.
Как отмечается, бассейн подойдет как начинающим дайверам, так и опытным. Кроме того, будет создан подводный тоннель, откуда за аквалангистами смогут наблюдать зрители.
Как только Deepspot откроется, он станет самым глубоким в мире и потеснит с первой строчки 40-метровый бассейн Y-40 Deep Joy в Монтегротто-Терме недалеко от Венеции.
- 16:27 Умер режиссер Георгий Данелия
- 16:10 Европарламент одобрил безвизовый режим с Великобританией после Brexit
- 15:56 В Вене грузовой автомобиль столкнулся с поездом
- 15:46 Решения премьер-министра не обсуждаются: Артур Ванецян коснулся вопроса увольнения своей матери
- 15:45 Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза
- 15:25 Могерини: венская встреча по карабахскому урегулированию дает надежду на прогресс
- 15:23 CNN: в Польше откроется самый глубокий в мире бассейн
- 14:50 Россия считает вызовом действия США и НАТО в Закавказье
- 14:45 Захарова: РФ поможет Азербайджану и Армении в реализации итогов встречи лидеров в Вене
- 14:04 WSJ: в ЕС не уверены, что Зеленский будет придерживаться проевропейского курса
- 14:01 В Армении с 7 по 9 апреля ожидается погода без осадков
- 13:59 Председателем Общественного совета назначен Вазген Манукян
- 13:58 Правительство предоставило частной компании новые льготы для инвестиционной программы
- 13:54 Австралия приняла закон об уголовной ответственности за сцены насилия в соцсетях
- 13:42 Армянские спасатели пройдут переподготовку в вузах РФ
- 13:23 Зеленский назвал Ли Куан Ю и Уинстона Черчилля примерами для подражания
- 13:20 Парламентская фракция “Процветающая Армения” ввела в обращение законопроект о криминализации жестокого обращения с животными
- 13:11 Байден обещал уважать личное пространство людей в свете обвинений в неподобающем поведении
- 13:04 В стране может быть только одна внешняя политика, которую разрабатывает и проводит правительство: Премьер-министр
- 13:03 В долинах и предгорьях, на 99%, заморозков не ожидается: Цолакян
- 13:00 По техническим причинам отменяется отправка в 09:40 5 апреля скоростного электропоезда Ереван – Гюмри
- 12:55 Давид Тоноян направил поздравительное послание по случаю Международного дня содействия работам по разминированию
- 12:53 8 апреля будет созвано внеочередное заседание НС
- 12:50 Британская полиция подготовила план на случай беспорядков из-за Brexit
- 12:25 В апелляционном суде Армении началось рассмотрение жалобы на продление срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца
- 12:16 СМИ: король Марокко возглавил рейтинг самых состоятельных монархов Африки
- 12:09 В США объявили о создании комиссии по контролю над модернизацией самолетов Boeing 737 MAX
- 11:57 Виновники задержки пособий должны быть в первых строках списков оптимизации: Пашинян
- 11:44 Начальник Европейского управления МИД Армении процесс реформ считает основным достижением Армении в Восточном партнерстве
- 11:28 Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G
- 11:25 Саудовский король подарил Ираку миллиард долларов, сообщают СМИ
- 11:11 СМИ: Бритни Спирс легла в психиатрическую клинику
- 11:05 Сенаторы США предложили ужесточить санкции против Венесуэлы и выделить помощь в $400 млн
- 10:50 Зограб Мнацаканян встретился с председателем Палаты представителей эфиопского народа
- 10:47 В МИД Ирана заявили, что Тегеран никогда не возлагал больших надежд на европейские страны
10:42, 29.03.2019
Просмотрели 2011 раз В начале апреля пройдет «Неделя детско-юношеской книги»
20:23, 29.03.2019
Просмотрели 1458 раз Назначен новый директор Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна
11:30, 30.03.2019
Просмотрели 1360 раз Себастьян Курц приветствовал демократические процессы в Армении
15:25, 30.03.2019
Просмотрели 1315 раз В плане выявления террористической угрозы ситуация в Армении полностью контролируема — ответ СНБ российскому министру
13:56, 30.03.2019
Просмотрели 1261 раз Формата «территории в обмен на мир» отныне не будет — встреча Тонояна с армянской диаспорой в Нью-Йорке