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CNN: в Польше откроется самый глубокий в мире бассейн


В Польше до конца года может открыться бассейн глубиной 45 метров. Как передает Арменпресс, об этом  сообщает CNN

Бассейн Deepspot строится в городе Мщонув в 50 км от Варшавы. Он вместит 8 тыс. кубометров воды, что в 27 раз больше, чем в 25-метровом бассейне.

Как отмечается, бассейн подойдет как начинающим дайверам, так и опытным. Кроме того, будет создан подводный тоннель, откуда за аквалангистами смогут наблюдать зрители.

Как только Deepspot откроется, он станет самым глубоким в мире и потеснит с первой строчки 40-метровый бассейн Y-40 Deep Joy в Монтегротто-Терме недалеко от Венеции.

 

 




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