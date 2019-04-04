Могерини: венская встреча по карабахскому урегулированию дает надежду на прогресс

Результаты венской встречи между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении по карабахскому урегулированию дают надежду на прогресс. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в четверг глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Азербайджан в Брюсселе.

"Последняя встреча лидеров Армении и Азербайджана в Вене была позитивной. Она, вместе с Парижским соглашением в январе, контактами на высоком уровне, значительным сокращением нарушений прекращения огня, дает нам некоторую надежду, что процесс может продвинуться вперед и что обе страны будут придерживаться обязательств и вести переговоры без предварительных условий", - сказала она.

29 марта в Вене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Главным итогом встречи стала выраженная сторонами готовность продолжать прямой диалог по мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта.