Россия считает вызовом действия США и НАТО в Закавказье

Москва рассматривает как серьезный вызов шаги США и НАТО по "военному освоению" Закавказья. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодня здесь в полной мере проявляется бесцеремонное стремление известных внерегиональных сил перекроить пространство СНГ по своим лекалам. В качестве серьезнейшего военно-политического вызова для России рассматриваем действия США и НАТО по "военному освоению" Закавказья", - заявила Захарова в интервью азербайджанскому информагентству ONA.

"Поддержание на Южном Кавказе стабильности, обеспечение поступательного развития региона при дружественном отношении его стран к России и далее будет оставаться одной из важнейших целей российской внешней политики", - добавила она.