Захарова: РФ поможет Азербайджану и Армении в реализации итогов встречи лидеров в Вене

Москва окажет Баку и Еревану необходимое содействие в реализации итогов прошедшей в Вене встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью азербайджанскому информагентству ONA к 27-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Текст размещен в четверг на сайте российского дипведомства.

"В концепции внешней политики России содействие сторонам в нагорно-карабахском урегулировании отнесено к числу важнейших внешнеполитических приоритетов. Это обстоятельство придает особое значение осуществляемой посреднической деятельности, определяет повышенное внимание к ее результатам, - отметила дипломат. - Работаем в тесном взаимодействии с другими государствами - сопредседателями минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)".

Касаясь в этом контексте вопроса о смене политического руководства в Ереване, Захарова подчеркнула, что это "внутреннее дело Армении". "Переговорный процесс по проблематике нагорно-карабахского урегулирования идет. Стороны демонстрируют намерение продолжать работу, направленную на достижение мирного урегулирования", - добавила она.

По ее словам, этот настрой был зафиксирован и в заявлении, сделанном по итогам встречи Алиева и Пашиняна в Вене на прошлой неделе. "Приветствуем конструктивный подход, преобладавший на переговорах. Будем оказывать сторонам необходимое содействие, чтобы воплотить в жизнь те идеи, по которым было достигнуто понимание в австрийской столице", - заверила дипломат.

"Однако, как неоднократно подчеркивали президенты стран-сопредседателей, ответственность за то, чтобы положить конец конфликту, лежит на вовлеченных в него сторонах, - продолжила Захарова. - Основа для этого есть. Главное - проявить политическую волю".