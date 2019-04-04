WSJ: в ЕС не уверены, что Зеленский будет придерживаться проевропейского курса

Официальные лица стран Евросоюза обеспокоены тем, что лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский пока не продемонстрировал достаточно ясно свой настрой на евроинтеграцию. Как передает Арменпресс, об этом говорится в статье, опубликованной в среду на сайте газеты The Wall Street Journal.

"Европейские официальные лица говорят, что испытывают озабоченность относительно того, сможет ли Зеленский противостоять Москве и сохранить проевропейский курс Украины. Он никогда не занимал государственных постов и раскрывал мало подробностей относительно своих планов по формированию кабинета и управлению страной", - говорится в материале.

В публикации приводятся слова источника издания из числа чиновников одной из стран ЕС. По его мнению, дальнейшее пребывание Петра Порошенко на посту президента Украины, "возможно, было бы менее плохим вариантом". Данный источник, говоря о Зеленском, отметил, что "никто не знает, в чем именно состоит его программа, кто на самом деле стоит за ним".

Издание также цитирует европейского дипломата, имя и должность которого не уточняются. Как он отметил, "никто не знает, что произойдет", если победу на выборах президента Украины одержит Зеленский. "Мы можем лишь строить предположения", - констатировал дипломат.