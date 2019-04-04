В Армении с 7 по 9 апреля ожидается погода без осадков

Днем 4-го, 5-го апреля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Как передает «Арменпресс», по сообщению МЧС Армении, 6 -го апреля время от времени ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах - в виде дождя. С 7 по 9 апреля ожидается погода без осадков, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м / с. Днем 4-го и 5-го апреля температура воздуха повысится на 4-5 градусов, днем 6-го понизится на столько же, днем 7-го повысится на 5-6 градусов.

В Ереване днем 4-го, 5-го апреля возможен кратковременный дождь с грозой. 6-го апреля время от времени ожидается дождь с грозой. С 7 по 9 апреля ожидается погода без осадков.