Решением правительства Армении председателем Общественного совета назначен Вазген Манукян.

По сообщению «Арменпресс», 26 декабря 2018 года состоялось заседание заключительного этапа формирования Общественного совета, на котором были избраны последние 15 членов Общественного совета. Это:

Архиепископ Натан Ованнисян (директор Отдела внешних отношений и протокола Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в прошлом член Общественного совета)

Вазген Якубян (председатель Армянского Всеобщего Благотворительного союза (АВБС), член Центрального совета фонда IDeA)

Габриел Джемберджян (меценат, председатель благотворительного фонда “Пюник”)

Армен Элбакян (народный артист РА, Художественный руководитель Национального академического театра им. Г. Сундукяна)

Смбат Лпутян (шахматист, международный гроссмейстер, основатель - президент Шахматной академии Армении, в прошлом член ОС)

Арсен Казарян (председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении)

Эдуард Казарян (физик, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН РА, бывший министр образования и науки, бывший член ОС)

Аршак Садоян (политический, общественный деятель, в 1990-2007 гг. депутат НС, бывший член ОС)

Арцрун Пепанян (публицист, политический аналитик, автор ряда книг, в которых представлены стоящие перед Арменией глубинные проблемы и пути их решения)

Марат Атовмян (адвокат, координатор группы менторов программы “Приверженность конструктивному диалогу”, финансируемой Евросоюзом)

Айрапет Галстян (доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН РА, главный онколог РА)

Рузан Казарян (руководитель и консультант программ международных и местных структур, направленных на развитие общественной деятельности в областях)

Анаит Бахшян (общественный, политический, деятель, бывший депутат Национального Собрания РА, бывший член Совета старейшин Еревана, эксперт по образованию)

Айк Саргсян (декан экономического факультета ЕГУ, доктор экономических наук, профессор, в прошлом член ОС)

Вардан Марашлян (соучредитель и директор фонда “Возвращение в Армению”, заместитель министра диаспоры РА, кандидат экономических наук)