Правительство предоставило частной компании новые льготы для инвестиционной программы

В рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере, правительство предоставило таможенную льготу ООО “Декора-групп”.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках программы планируется осуществить капитальные инвестиции в размере 1,1 - 1,2 млрд драмов. В настоящее время в организации 60 рабочих мест со средней зарплатой 190 тысяч драмов.

В рамках инвестиционной программы планируется создание 15 новых рабочих мест со средней зарплатой 220,000 драмов.

Общий объем продукции, предусмотренной программой, составит 4.9 млрд драмов. Продукция на 3.7 млрд драмов будет реализована на территории Армении, 1.2 млрд драмов - на территории третьих стран.