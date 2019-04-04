Австралия приняла закон об уголовной ответственности за сцены насилия в соцсетях

Австралийский парламент принял закон, предусматривающий тюремное заключение для руководителей медиакомпаний, которые не будут оперативно удалять из принадлежащих им социальных сетей материалы, содержащие сцены насилия. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Закон вступил в силу сразу после принятия парламентом. Теперь компании должны незамедлительно удалить любые размещенные в соцсетях видео или фотографии, на которых изображены сцены убийств, пыток или изнасилований. В противном случае им грозит штраф в размере до 10% годового оборота компании и тюремное заключение сроком до трех лет. О появлении в социальных сетях подобных материалов сами компании обязаны незамедлительно сообщать в полицию.

Новый закон был одобрен австралийскими парламентариями спустя чуть более двух недель после трагедии в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, где 28-летний австралиец Брентон Таррант устроил стрельбу в мечетях. В результате теракта погибли 50 человек, еще 50 раненых были доставлены в больницы. Во время атаки Таррант несколько минут вел прямую трансляцию нападения на своей странице в Facebook. Представители соцсети заявили, что удалили в день трагедии свыше 1,5 млн видеозаписей, на которых был запечатлен теракт.