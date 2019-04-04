Армянские спасатели пройдут переподготовку в вузах РФ

Согласно учебному плану 2019 года об образовательном сотрудничестве между Российско-армянским центром гуманитарного реагирования и высшими учебными заведениями РФ 20 сотрудников спасательной службы МЧС Армении примут участие в двухнедельных курсах переподготовки в Российской Федерации.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, первая группа, состоящая из 10 спасателей, отправится в РФ 7 апреля для участия в курсах по программе “Переподготовка руководителей групп пожарно-спасательных отрядов”, которые пройдут с 8 по 21 апреля в Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ. Следующая группа с 14 апреля примет участие в курсах “Радиационная, химическая и биологическая защита”, проводимых с 15 по 27 апреля в Академии гражданской обороны МЧС РФ.

Директор спасательной службы, полковник с/с Артак Наапетян, пожелав успехов армянским спасателям в учебе, подчеркнул важность возможности переподготовки в высококлассных вузах РФ. По словам директора, каждый спасатель в РФ будет представлять не только себя, но и Армению, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы честь страны была бы на высоте.