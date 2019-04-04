Зеленский назвал Ли Куан Ю и Уинстона Черчилля примерами для подражания

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский заявил, что для него примерами для подражания являются Ли Куан Ю и Уинстона Черчилля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ли Куан Ю - один из создателей сингапурского экономического чуда, Уинстон Черчилль", - сказал он, отвечая на вопрос "Радио Свобода", кто из государственных деятелей мира является для него примером для подражания.

Отвечая на вопрос, какие три страны являются главными стратегическими партнерами Украины, Зеленский заметил, что "жизнь изменчива". "Мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях", - сказал он.