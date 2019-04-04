Байден обещал уважать личное пространство людей в свете обвинений в неподобающем поведении

Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден в свете утверждений о том, что он неподобающим образом вел себя по отношению к женщинам, обещал более уважительно относиться к личному пространству других людей. Видеообращение политика, который как ожидается, станет серьезным претендентом в предстоящей в 2020-м году в США президентской гонке, опубликовано в среду в его Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Несколько женщин в течение последней недели обвинили Байдена в странном и неуместном поведении. Одна из них утверждала, что Байден неожиданно поцеловал ее в затылок, другие заявляли о том, что он слишком крепко обнимал их или прикасался к ним таким образом, что заставлял чувствовать дискомфортно.

"Социальные нормы меняются. Я понимаю это и прислушиваюсь к тому, о чем говорят эти женщины", - написал Байден. Он также обещал "в будущем более уважительно относиться к личному пространству".