Парламентская фракция “Процветающая Армения” ввела в обращение законопроект о криминализации жестокого обращения с животными
Парламентская фракция “Процветающая Армения” ввела в обращение законопроект “О криминализации жестокого обращения с животными”.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала депутат от фракции Наира Зограбян.
“Как мы и обещали, мы ввели в обращение в НС законопроект о криминализации жестокого обращения с животными.
Уголовный кодекс РА
Статья 2651. Жестокое обращение с животными
Жестокое обращение с животными, которое привело к их уничтожению или увечию, а также пытки животных наказывается штрафом в размере двухсоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением свободы на срок до одного года.
Тот же поступок, совершенный
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
должностным лицом с использованием должностного положения,
из корыстных побуждений,
с особой жестокостью,
из хулиганских побуждений,
в присутствии несовершеннолетнего
наказывается лишением свободы на срок от одного года до двух лет.
Демонстрация в СМИ или интернете лицом, совершившим действия, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
Данный закон вступает в силу на десятый день после его официального опубликования”, - написала Зограбян.