Парламентская фракция “Процветающая Армения” ввела в обращение законопроект “О криминализации жестокого обращения с животными”.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала депутат от фракции Наира Зограбян.

“Как мы и обещали, мы ввели в обращение в НС законопроект о криминализации жестокого обращения с животными.

Уголовный кодекс РА

Статья 2651. Жестокое обращение с животными

Жестокое обращение с животными, которое привело к их уничтожению или увечию, а также пытки животных наказывается штрафом в размере двухсоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением свободы на срок до одного года.

Тот же поступок, совершенный

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,

должностным лицом с использованием должностного положения,

из корыстных побуждений,

с особой жестокостью,

из хулиганских побуждений,

в присутствии несовершеннолетнего

наказывается лишением свободы на срок от одного года до двух лет.

Демонстрация в СМИ или интернете лицом, совершившим действия, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Данный закон вступает в силу на десятый день после его официального опубликования”, - написала Зограбян.