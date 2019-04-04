В долинах и предгорьях, на 99%, заморозков не ожидается: Цолакян

В долинах и предгорьях, на 99%, не ожидается заморозков. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, добавив, что в мае, апреле количество осадков будет больше нормы,а в июне - в пределах нормы.

“Уровень озера Севан, на сегодняшний день, на семь сантиметров ниже, чем в прошлом году, но это нормальное явление, поскольку в прошлом году погода была теплее и было раннее таяние, а в этом году оно будет позже. Уровень озера Севан до июня, до забора воды поднимется примерно на 45 см” , - сказал Феликс Цолакян.

Говоря об Ахурянском водохранилище, министр отметил, что в связи с холодами пока наблюдается нехватка воды, однако до забора воды оно наполнится на 90-95 процентов.

“По сравнению с 2018 годом, этот год более благоприятен и с точки зрения снежного покрова. Одним словом, водохранилища, которые используются в целях орошения, будут заполнены на 80-90%” - сказал Цолакян.

Цолакян подчеркнул, что должен быть поставлен вопрос изучения плотин водохранилищ, а премьер-министр ответил, что этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Никол Пашинян подчеркнул, что этот год на 99% благоприятен для сельского хозяйства. Министр территориального управления и развития Сурен Папикян в свою очередь отметил, что вчера присутствовал на запуске работы по доставке воды через туннель Кечут и Арпа - Севан, что позволит в течение 10 дней при наличии воды повысить уровень Севана на один сантиметр, хотя столько воды может и не быть.