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В стране может быть только одна внешняя политика, которую разрабатывает и проводит правительство: Премьер-министр


На заседании правительства заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян представил законопроект “О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О дипломатической службе””.

По сообщению «Арменпресс», он  сказал: “Предлагаемым  изменением возможно будет обеспечить статус дипломатических служащих  в случае их командировок от Министерства иностранных дел Армении, Президента, аппарата НС и в случае замещения общественных должностей”.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил важность проекта в том плане, что правительство посредством командированных чиновников должно обеспечить единство деятельности внешней политики, и эта политика во всех своих проявлениях должна соответствовать политике правительства.

“Очевидно, что в стране не может быть несколько внешних политик, в стране может быть только одна внешняя политика, которую проводит и разрабатывает правительство, и все государственные органы во всех своих внешнеполитических контактах должны четко оставаться в этих рамках”, - подчеркнул премьер-министр.




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