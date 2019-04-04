По техническим причинам отменяется отправка в 09:40 5 апреля скоростного электропоезда Ереван – Гюмри

ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” сообщает, что по техническим причинам отменяется рейс скоростного поезда Ереван - Гюмри, который должен был следовать 5 апреля в 09:40 с Ереванского железнодорожного вокзала.

Как передает «Арменпресс», остальные скоростные электропоезда Ереван – Гюмри - Ереван, которые отправляются из Гюмри в 09: 05, 17: 10 и 17: 15 из Еревана, будут работать без изменений.

Остается неизменным и расписание скоростных электропоездов на 6 и 7 апреля.