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По техническим причинам отменяется отправка в 09:40 5 апреля скоростного электропоезда Ереван – Гюмри


ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” сообщает, что по техническим причинам отменяется рейс скоростного поезда Ереван  - Гюмри, который должен был следовать 5 апреля в 09:40 с Ереванского железнодорожного вокзала.

Как передает «Арменпресс», остальные скоростные электропоезда  Ереван – Гюмри - Ереван, которые отправляются из Гюмри в 09: 05, 17: 10 и 17: 15 из Еревана, будут работать без изменений.

Остается неизменным и  расписание скоростных электропоездов на 6 и 7 апреля.




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