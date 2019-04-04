Время в Ереване: 11:07:36,   4 Апрель

Британская полиция подготовила план на случай беспорядков из-за Brexit


Британская полиция подготовила план, предусматривающий быстрое развертывание 10 тысяч сотрудников в случае беспорядков, вызванных спорами по Brexit. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг телеканал Sky News.

В полиции сообщили, что эти сотрудники должны быть готовы в течение 24 часов отреагировать на любые значимые беспорядки из-за Brexit в любой части Великобритании. Такие масштабные меры, предупредили в полиции, не рассчитаны на длительный промежуток времени.

За неделю число правонарушений, так или иначе связанных со спорами британцев по поводу Brexit, удвоилось. Речь идет о нарушениях, произошедших, в частности, во время акций протеста. Ряд членов парламента в последние полгода просили усилить им охрану в связи с угрозами, получаемыми из-за Brexit.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации