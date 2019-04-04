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8 апреля будет созвано внеочередное заседание НС


По решению правительства 8 апреля, в 11:00 часов, будет созвано внеочередное заседание Национального собрания.

Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

В повестку дня внеочередного заседания будут включены законопроекты О внесении изменений в законы “О защите экономической конкуренции”, “ Об органе по регулированию общественных услуг”, “О праздниках и памятных днях” и о внесении изменения в Налоговый кодекс.




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