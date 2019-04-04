Давид Тоноян направил поздравительное послание по случаю Международного дня содействия работам по разминированию

Министр обороны Армении Давид Тоноян 4 апреля поздравил с Международным днем обучения вопросам разминирования и содействия работам по разминированию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы”

“Желаю плодотворной работы и реализации всех идей и инициатив, направленных на развитие этой сферы”, - говорится в поздравлении.