В апелляционном суде Армении началось рассмотрение жалобы на продление срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца

В апелляционном уголовном суде РА слушается жалоба, поданная группой защиты против решения суда первой инстанции в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна о продлении срока ареста еще на два месяца.

Как передает «Арменпресс», на заседании председательствует судья Рузанна Барсегян. 15 февраля суд первой инстанции рассмотрел и удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца.