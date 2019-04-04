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В апелляционном суде Армении началось рассмотрение жалобы на продление срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца


В апелляционном уголовном суде РА слушается жалоба, поданная группой защиты против решения суда первой инстанции в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна о продлении срока ареста еще на два месяца.

Как передает «Арменпресс», на заседании председательствует судья Рузанна Барсегян. 15 февраля суд первой инстанции рассмотрел и удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца.




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