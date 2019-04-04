В США объявили о создании комиссии по контролю над модернизацией самолетов Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США объявило о создании совместной комиссии по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении ФАУ, которое приводит в среду телеканал CNBC.

По его данным, ФАУ в составе контролирующего органа будет сотрудничать с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также международными авиарегуляторами. Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности), сбой в работе которой, как предполагается, привел к крушению эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8.

Ранее авиакомпания Boeing заявила об успешном проведении испытаний обновленного программного обеспечения самолетов 737 MAX 8. По данным агентства Reuters, изменения были внесены в систему MCAS. В компании уточнили, что в ближайшие недели обновленное ПО представят экспертам ФАУ.